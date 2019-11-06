شكشك وبومطاري يناقشان آليات إصدار الميزانية العامة التابعة للرئاسي للعام 2020

ليبيا – عقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك إجتماعتً مع وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري وعدد من المسؤلين بالوزارة وديوان المحاسبة.

الإجتماع ناقش وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للديوان سير العمل بالوزارة ومناقشة آليات إصدار الميزانية العامة للعام 2020 والوقوف على الإجراءات المتخذة من الوزارة حيال ملاحظات الديوان حول إقفال الحساب الختامي للدولة للعام 2008.

ويأتي الإجتماع في إطار الاختصاصات المسندة لديوان المحاسبة بمتابعة مدى قيام الجهات الخاضعة لرقابته بالمهام المسندة إليها والوقوف على الصعوبات التي تعيق سير العمل بها لمحاولة حلحلتها بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يسهم في تفعيل وتحسين أدائها.

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