أخبار ليبيا24 أكد عضو مجلس النواب المقاطع علي بو زعكوك أنهم سيعملون على مساءلة المجلس الرئاسي في حال عدم قيامه بتشكيل حكومة حرب. وأشار بو زعكوك خلال تصريح لـقناة “ليبيا الأحرار” إلى أنهم خاطبوا الرئاسي بضرورة تشكيل حكومة حرب، يكون فيها وزير للدفاع لتوفير متطلبات الحرب وصد العدوان على طرابلس. ولفت عضو مجلس النواب المقاطع […]

