المحجوب يكشف الهدف من الضربات الجوية ضد قوات الوفاق

ليبيا – قال آمر التوجيه المعنوي بالجيش العميد خالد المحجوب إن ضربات المقاتلات الحربية للجيش تمهد للقوات البرية لتحرير العاصمة من قبضة الميليشيات المسلحة، مؤكداً أن الضربات نجحت بشكل كبير في استنزاف قدرات المسلحين التابعين لحكومة الوفاق.

المحجوب نوّه في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” اليوم الأربعاء إلى أن الضربات هدفها الأول إستنزاف قدرات الميليشيات المسلحة بشكل كامل، لافتاً إلى أن النتائج التي تحققت على الأرض تثبت نجاح ضربات سلاح الجو في ذلك.

يشار إلى أن السلاح الجوي قد نفذ عمليات قصف مكثفة اليومين الماضيين على طول الخط من مدينة سرت شرقاً مروراً بمدينة مصراتة واستهداف أهداف بكليتها الجوية وصولاً إلى قاعدة معيتيقة الجوية وأهداف اخرى على خطوط التماس بين القوات المسلحة وقوات الوفاق جنوب العاصمة طرابلس.

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