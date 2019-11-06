السيسي وجونسون يبحثان تطورات الملف الليبي

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء أمس الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لبحث عدد من القضايا الإقليمية ومن بينها تطورات الأوضاع الليبية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي، أن الاتصال تطرق إلى التباحث حول تطورات عدد من أهم القضايا الإقليمية، وعلي رأسها الأوضاع في كلٍ من ليبيا وسوريا، فضلاً عن جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة، وكذا سبل صون السلم والأمن في أفريقيا في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي.

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