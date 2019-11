أخبار ليبيا24 كشف فرع مكافحة المخدرات والمواثرات العقلية أجدابيا ضبط كمية من مخدر “الحشيش” وخمر صناعة محلية وأسلحة وذخائر في أحد أوكار تجار المخدرات في المدينة. وأكد مكتب الإعلام والتوثيق بالفرع أنه تم ضبط اثنان كيلو وربع من مخدر “الحشيش” وعدد قطع صغيرة الحجم، إضافة إلى 8 عبوات خمر صنع محلي وأسلحة وذخائر بكميات كبيرة. […]

