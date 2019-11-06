السعيدي : مطالب المعلمين والطلاب مشروعة وواجبة النفاذ

أكد عضو مجلس النواب، علي السعيدي، أن مطالب المعلمين والطلاب مشروعة وواجبة النفاذ، في ظل أوضاع البلاد التي تحتاج إلى التعليم.

السعيدي طالب وزارتي التعليم في حكومتي الوفاق والمؤقتة بأخذ مطالب المعلمين بعين الاعتبار، مضيفا في تصريح لموقع العين الإخبارية، أمس، أنه ليس من المعقول أن يظل حالهم على ما هو عليه، في ظل الإصلاحات القائمة في جميع قطاعات الدولة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن التعليم هو القاعدة الأساسية لبناء المستقبل الواعد، مؤكدا أنه في خندق الطلبة والمعلمين للرقي بالعملية التعليمية.

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