شركة مليتة تدشن بئرا غازيا جديدا في حقل الوفاء

دشنت شركة مليتة للنفط والغاز، بئرا إنتاجية جديدة بحقل الوفاء التابع لها، وتم ربطه على الإنتاج أمس، بقدرة إنتاجية وصلت إلى خمسة عشر مليون قدم مكعب في اليوم، وهو ما سيسهم في زيادة الغاز للشبكة المحلية، وتصدير الفائض، إلى جانب تعزيز الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك ضمن خطة المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة القدرة الإنتاجية، والرفع من معدلات إنتاج النفط والغاز.

هذا وقالت المؤسسة إن عمليات حفر ابار أخرى في حقل الوفاء مستمرة، والعمل جار على حفر البئر أي ثمانية وخمسين A58 ، والمتوقع الانتهاء من عمليات الحفر فيه منتصف شهر ديسمبر القاد

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