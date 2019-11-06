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الفيسبوك تحوّل إلى مقبرة.. شباب طرابلس يحكون “وجع الحرب”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

“الفيسبوك” تحوّل إلى مقبرة جماعية.. هكذا وصف أحد شباب طرابلس النفق المُظلم الذي دخلت إليه المدينة منذ شهر أبريل الماضي والذي راح ضحيّته شباب ونساء وأطفال عجّت مواقع التواصل الاجتماعي بأخبار موتهم وأصبحت حساباتهم خانات مهجورة.

صحيفة DW نشرت تقريراً حول روايات شباب وشابات من وسط طرابلس عن الحرب المُستمرة على تخوم المدينة منذ 7 أشهر ووصلت شظاياها إلى وسط المدينة في بعض الأوقات.

إحدى الشابات عن تفكيرها الدائم في أن الموت يقترب منها ومن عائلتها بسبب أصوات القذائف والرصاص الذي لا يتوقف، وما إن توقف فإنه يعود أقوى وأقرب من الأول، فيما تحدّث شاب آخر عن الهجرة التي بدأت تشغل بال فئة الشباب بشكل كبير نتيجة المآسي الحقيقية التي مرت عليهم في سن صغير نتيجة الحرب.

ولفتت الصحيفة إلى تأثير التدهور الاقتصادي واشتعال الأسعار خاصة بعد الحرب الأخيرة في طرابلس، على طموحات الشباب والحياة اليومية في المدينة، التي صُبِغت بالفقد والخوف وانتظار المجهول.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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