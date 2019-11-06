الأمين يبحث تنظيم دخول العمالة النيجيرية إلى ليبيا

التقى وزير العمل والتأهيل المفوض بحكومة الوفاق المهدي الأمين، أمس الثلاثاء، مع القائم بأعمال سفارة جمهورية نيجيريا الاتحادية في ليبيا ألكس إكفاس.

وتناول اللقاء، بحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين في مجال تنظيم استخدام اليد العاملة بسوق العمل الليبي.

وأكد الأمين، خلال اللقاء على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم دخول العمالة النيجيرية إلى ليبيا، وذلك للحد من الهجرة غير القانونية ولضمان حقوق العاملين، مشيرا إلى أهمية الربط الإلكتروني بين البلدين لضمان انسياب البيانات عن القوي العاملة بشكل سليم.

من جهته عبر القائم بالأعمال، عن امتنانه للتعاون مع الجانب الليبي، مؤكداً استعدادهم لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال استخدام القوي العاملة في سوق العمل الليبي ووفقاً للاحتياجات التي يحددها الجانب الليبي.

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