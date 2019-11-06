شكري لـ كبير مُستشاري ترامب: يجب وضع حد لدور تركيا التخريبي في المنطقة

ليبيا – التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الثلاثاء في العاصمة الأمريكية واشنطن كبير مُستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر لبحث إستمرار التنسيق والتشاور بين البلدين حول سبل ترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لا سيما في ظل حالة عدم الاستقرار والأزمات المتعددة التي تعاني منها المنطقة.

أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصري صرح بأن المباحثات تطرقت إلى كيفية التوصل إلى حلول سلمية للصراعات في المنطقة خاصةً في ليبيا وسوريا. وشدد وزير الخارجية المصري على ضرورة وضع حد للدور التخريبي لتركيا في المنطقة وإنهاء احتلالها غير الشرعي لأجزاء من شمال سوريا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية