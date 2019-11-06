اسعار الاسماك من سوق باب البحر في طرابلس اليوم الاربعاء

فيما يلي اسعار الاسماك نقلاً عن سوق باب البحر للأسماك و الحوت “السوق القطاعي” في العاصمة طرابلس لهذا اليوم الاربعاء الموافق 6/11/2019:

تريليا ممتاز 30 دينار

تريليا اولي 22 دينار

تريليا ثانية 23 دينار

مرجان ممتاز 25 دينار

مرجان اولي 18 دينار

مرجان ثانية – دينار

فروج 35 و30 دينار

دوت 27 دينار

شوله30 دينار

دندشي35 دينار

ارزام 15 دينار

سردينة10 دينار

كوالي13 دينار

مغزل 20 دينار

لمبوكه 20 دينار

بيش بساطه13 دينار

قراقوز20 دينار

صاورو اصفر 15 دينار

بوري خشين 20 دينار

بوري متوسط 15 دينار

شلبا 13 دينار

كحله 13 دينار

ميرنا مالتسو 10 دينار

قرنيط غطس 25 دينار

قرنيط جرف مسكي17 دينار

كالامار اولي من 30الي 35 دينار

سيبيا 25 دينار

جمبري80 دينار

جمبري صغير 20 دينار

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي