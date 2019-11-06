تفجير ألغام خلفها الإرهابيون في مدينة درنة وضواحيها

قامت عناصر صنف الهندسة العسكرية بالجبل الأخضر، بتفجير كميات كبيرة من مخلفات الحرب والألغام التي تركتها الجماعات الإرهابية، وذلك بعد إزالتها من عدة مناطق في مدينة درنة ومحيطها.

وقال امر سرية الهندسة العسكرية بمنطقة الجبل الأخضر، العقيد محمود أبوحقيفة، إن عملية التفجير جرت في مكان ناء عن المدن، بحضور سرية المشاة الأولى الأبرق، وذلك بعد أخذ الإذن من امر المنطقة العسكرية، وآمرغرفة العمليات.

هذا وناشد أبوحقيفة المواطنين سرعة التبليغ عن أي أجسام غريبة من أسلحة أو ذخائر وما شابهها، داعيا إلى عدم الاقتراب منها، وتبليغ الجهات ذات الاختصاص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا