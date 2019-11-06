عضو بمجلس الشيوخ الإيطالي يؤيد بيع بلاده لـ10 زوارق أخرى إلى البحرية الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس الشيوخ الإيطالي عن حزب الرابطة طوني يوبي إنه مع بيع إيطاليا عشرة زوارق دورية أخرى إلى البحرية الليبية التي وقعتها الحكومة الإيطالية في صمت تام إذا صدقت التقارير الصحفية تستمر بذلك السياسة المتبعة لوزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني.

بوبي وهو نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية ومسؤول ملف الهجرة في الحزب ووفقاً لما أوردته وكالة “نوفا”الإيطالية أمس الثلاثاء قال: “لقد صنعوا السلام مع أنفسهم وقبل كل شيء بدأوا في وضع سياسة متناقضة لمكافحة الهجرة تستحق هذا الاسم لأنه حتى الآن سوف يتم تذكر هذه السلطة التنفيذية كالتي أعادت فتح المنافذ وطمأنت تجارة الرقيق وهددت حياة الكثير من الأشخاص اليائسين الذين يسلكون طريق البحر”.

وتابع عضو مجلس الشيوخ الإيطالي إنه بخلاف مذكرة الهجرة مع ليبيا فأن بلاده بحاجة إلى سياسة الشجاعة التي تركز على الدفاع عن شرعية وأمن مجتمعات إيطاليا.

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