الدرسي : معركة تحرير طرابلس هي معركة الدولة والمؤسسات ضد الفوضى

أكد عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، أن مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية هو محاولة من ألمانيا لتقريب وجهات النظر بين الدول الإقليمية والدولية الفاعلة في المشهد الليبي.

وقال الدرسي في تصريحات لصحيفة الاتحاد أمس، إن ألمانيا لن تنجح فيما فشلت فيه فرنسا وإيطاليا الدولتان الأكثر تدخلا في الأزمة الليبية، لافتا إلى أن ألمانيا ليست طرفا دوليا فاعلا سواء في الأزمة الليبية أو حتى في الأزمات الدولية.

هذا وشدد الدرسي على ضرورة الاستمرار في معركة تحرير طرابلس، باعتبارها معركة الدولة والمؤسسات ضد الفوضى.

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