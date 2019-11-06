مستشفى زليتن يكشف عن إحصائية العمليات خلال الأشهر الماضية

كشف مستشفى زليتن التعليمي، عن آخر إحصائيات العمليات التي أجريت بالمستشفى من تاريخ 1. 1 . 2019 إلى 31. 10 . 2019 م.

وأوضحت مشرفة قسم العمليات بمستشفى زليتن التعليمي يزه فرج إبريك، أن المستشفى أجرى 589 حالة بقسم العظام، فيما أجرى قسم الجراحة العامة 973 حالة، وقسم الأوعية الدموية والشرايين 57 حالة، وقسم الأنف والأذن والحنجرة 205 حالة، وقسم المسالك البولية 234 حالة، وقسم المخ والأعصاب 27 حالة، وقسم النساء والولادة 850 حالة، فيما أجريت عمليات لـ 12 حالة بمناظير القناة الصفراوية ERCB.

وأشارت إبريك، إلى أن المستشفى يعاني من النقص الحاد في عنصر التمريض والاسعاف وأن المستشفى يستقبل أغلب الحالات من خارج المدينة.

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