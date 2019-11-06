تعليم الوفاق تتابع إعادة هيكلة الجامعات الليبية

عقدت اللجنة المكلفة بإعداد مقترح إعادة هيكلة الجامعات الليبية، اليوم الأربعاء، اجتماعها الثالث والعشرين، لمناقشة تنفيذ التوصيات الواردة بمحضر الاجتماع الـ 22 للجنة، واستكمال مناقشة التصورات المقترحة لإعادة هيكلة الجامعات.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة التعليم، أن تم خلال الاجتماع الاتفاق على إحالة التوصيات المقترحة للمشاكل الآنية لكل جامعة بما يمكنها من الاستمرار في تأدية مهمتها التعليمية في الوضع الراهن، إلى حين البدء في تنفيذ المقترح الاستراتيجي الذي تعكف اللجنة على إعداده، وتقديمه في الفترة القريبة القادمة.

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