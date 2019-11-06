أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي اليوم الأربعاء

انخفاض جديد اليوم في قيمة العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في افتتاح السوق الموازية، وفيما يلي أسعار بيع العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير بالعاصمة طرابلس لهذا اليوم الأربعاء 6 -11-2019 مع ملاحظة أن هذه الاسعار غير ثابتة ويمكن أن تتغير في أي لحظة.

1 دولار = 4.050 دينار ليبي

1 يورو = 4.460 دينار ليبي

1 جنيه استرليني 5.140 دينار ليبي

1 دينار ليبي = 0.710 دينار تونسي (بن قردان)

حوالات دبي وتركيا = 4.040 دينار ليبي

أما أسعار بيع العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي وفق نشرة مصرف ليبيا المركزي اليوم الاربعاء فتعتبر مستقرة مع انخفاض أو ارتفاع طفيف جدا وكانت كما يلي:

الدولار الامريكي = 1.4042 دينار ليبي

اليورو: 1.5554 دينار ليبي

الجنيه الاسترليني 1.809 دينار ليبي

الفرنك السويسري = 1.4144 دينار ليبي

100 ين ياباني = 1.29 دينار ليبي

الريال السعودي = 0.3744 دينار ليبي

الدرهم الاماراتي = 0.3823 دينار ليبي

الدينار التونسي = 0.4932 دينار ليبي

الدرهم المغربي = 0.1455 دينار ليبي

الليرة التركي = 0.2437 دينار ليبي

الايوان الصيني = 0.2007 دينار ليبي

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