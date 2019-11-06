السودان تستقبل 112 مواطنا تم إبعادهم من الأراضي الليبية

تمكنت قوات مشتركة سودانية ليبية في شمال السودان، من إعادة مئة واثني عشر مهاجرا غير قانوني، تم إبعادهم من السلطات الليبية.

ونقلت وكالة السودان للأنباء، سونا، عن قائد القوات المشتركة السودانية – الليبية بالولاية الشمالية، بالإنابة، المقدم ركن ناصر الأمين بشير، قوله إن القوات ستظل تعمل مع الأجهزة الأمنية الأخرى في حفظ الأمن والاستقرار، وحماية وتأمين الحدود، ومكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

مشيرا إلى أن القوات المشتركة قامت بتقديم كافة الخدمات والمساعدات الإنسانية للمهاجرين من ليبيا، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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