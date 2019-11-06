الشاطر: آن الأوان لـ”إسقاط السراج”

دعا عضو المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن الشاطر لاختيار رئيس جديد يقود المجلس الرئاسي بدلاً عن السراج، مُشيراً إلى أن الوقت قد حان لاتفاق مجلسي الدولة والنواب على اتخاذ هذه الخطوة.

وأكد الشاطر أن مرحلة سوء الإدارة التي يمر بها المجلس الرئاسي والتي انعكست بشكل ملحوظ على قراراته والبطء في اتخاذ الحاسم منها، إضافة إلى التفرد بالرأي جعلت من الضروري إحداث تغيير في رأس المجلس.

وأشار عضو المجلس الأعلى للدولة عبر تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر إلى أن استمرار فائز السراج على رأس المجلس الرئاسي يعني حدوث المزيد من الكوارث، حسب وصفه، مُشدداً على أن وجوده في هذا المنصب أصبح أمرا غير مقبول.

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