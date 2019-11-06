إتلاف مخلفات الجماعات الإرهابية في درنة

قال آمر قوات سلاح الهندسة العسكرية بمنطقة الجبل الأخضر، العقيد محمود بوحقفه، إنهم أتلفوا كميات ضخمة من مخلفات الأسلحة العسكرية التي كانت بحوزة المجموعات الإرهابية فترة سيطرتها على مدينة درنة.

بوحقفه ذكر في تصريحات صحفية أن “الكمية الموجودة لدى قوات سلاح الهندسة العسكرية في الجبل الأخضر تعد كمية كبيرة ولم تتلف جميعها نظرا لقوة الانفجار الذي ستخلفه”، مشيرا إلى أنهم أتلفوا المجموعة الأولى التي تفوق 70 قذيفة من مختلف الأنواع وتم تفجيرها على مرحلتين.

وبيّن آمر قوات سلاح الهندسة العسكرية أن المخلفات التي تم التخلص منها عبارة عن دانات متنوعة كانت تستعملها الجماعات الإرهابية في التفخيخ إبان المعارك في درنة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية