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الأرصاد تُحذّر من أمطار رعدية غرب البلاد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تتأثر مناطق شمال غرب البلاد بداية من اليوم بتقلبات جوية مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة وكتلة هوائية باردة ورياح نشطة مع فرصة سقوط أمطار رعدية على بعض المناطق مما سيتسبب في تراكم المياه بالأماكن المنخفضة.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن تأثير هذه التقلبات على مناطق الشمال الشرقي سيبدأ من الخميس برياح جنوبية تكون نشطة قد تتجاوز سرعتها الـ50 كيلو متر في الساعة.

ومن المتوقع أن تتسبب هذه الرياح في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية خاصة على الخليج وسهل بنغازي ومناطق الجبل الأخضر مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، بحسب ما ورد في نشرة المركز الدورية.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين من الاقتراب من أماكن تجمع المياه خلال اليومين القادمين، وطالبهم بضرورة أخذ الحيطة والحذر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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