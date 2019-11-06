الأرصاد تُحذّر من أمطار رعدية غرب البلاد

تتأثر مناطق شمال غرب البلاد بداية من اليوم بتقلبات جوية مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة وكتلة هوائية باردة ورياح نشطة مع فرصة سقوط أمطار رعدية على بعض المناطق مما سيتسبب في تراكم المياه بالأماكن المنخفضة.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن تأثير هذه التقلبات على مناطق الشمال الشرقي سيبدأ من الخميس برياح جنوبية تكون نشطة قد تتجاوز سرعتها الـ50 كيلو متر في الساعة.

ومن المتوقع أن تتسبب هذه الرياح في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية خاصة على الخليج وسهل بنغازي ومناطق الجبل الأخضر مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، بحسب ما ورد في نشرة المركز الدورية.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين من الاقتراب من أماكن تجمع المياه خلال اليومين القادمين، وطالبهم بضرورة أخذ الحيطة والحذر.

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