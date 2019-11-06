إجراء امتحانات ترقية ضباط الصف في الزنتان

تحت إشراف وزارة الداخلية وقسم شؤون التدريب والشؤون الأمنية بمديرية أمن الزنتان أقيمت بمعهد تدريب الشرطة بالزنتان امتحانات ترقية ضباط الصف والأفراد بمديرية أمن الزنتان ممن أنهوا مدة الترقية وسط حضور مرتفع فاق المئتين والستين مابين ضابط صف وفرد.

وأُجريت امتحانات الترقية بشقيها النظري والعملي في ذات اليوم، وكانت البداية في ساحة المعهد وتضمنت الأسلحة الخفيفة في شقها العملي وانتهت بشقها النظري في قاعات المعهد بعد أن استمرت لساعات.

بعد ذلك مباشرة وبإحدى قاعات المعهد أجريت الامتحانات العملية للترقية وسلمت في نهاية اليوم أوراق الإجابة، ثم بدأت لجنة الامتحانات المشكلة من ضباط المعهد بتصحيحها.

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