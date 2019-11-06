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إجراء امتحانات ترقية ضباط الصف في الزنتان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تحت إشراف وزارة الداخلية وقسم شؤون التدريب والشؤون الأمنية بمديرية أمن الزنتان أقيمت بمعهد تدريب الشرطة بالزنتان امتحانات ترقية ضباط الصف والأفراد بمديرية أمن الزنتان ممن أنهوا مدة الترقية وسط حضور مرتفع فاق المئتين والستين مابين ضابط صف وفرد.

وأُجريت امتحانات الترقية بشقيها النظري والعملي في ذات اليوم، وكانت البداية في ساحة المعهد وتضمنت الأسلحة الخفيفة في شقها العملي وانتهت بشقها النظري في قاعات المعهد بعد أن استمرت لساعات.

بعد ذلك مباشرة وبإحدى قاعات المعهد أجريت الامتحانات العملية للترقية وسلمت في نهاية اليوم أوراق الإجابة، ثم بدأت لجنة الامتحانات المشكلة من ضباط المعهد بتصحيحها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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