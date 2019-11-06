مؤتمر برلين على طاولة مباحثات السراج والسفير الإيطالي

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأربعاء، مع السفير الإيطالي لدي ليبيا جوزيبي بوتشيني، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأعرب السفير الإيطالي، خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، عن آمله في أن يسفر مؤتمر برلين المزمع عقده لبحث الأزمة الليبية عن توافق بين الدول الإقليمية والدولية حول حل ينهي ويعيد الاستقرار إلى البلاد.

من جهة أخرى، بحث اللقاء عدد من ملفات التعاون الثنائي المشترك ومن بينها ملف الهجرة غير الشرعية، حيث نوه السفير الإيطالي بفعالية التنسيق المشترك في مواجهة هذه الظاهرة ومكافحة الاتجار بالبشر، مشيداً بما يقوم به خفر السواحل الليبي من عمليات انقاذ للمهاجرين غير الشرعيين في عرض البحر والتصدي للمهربين.

من جانبه ثمن السراج، ما تقدمه إيطاليا من دعم لخفر السواحل.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا