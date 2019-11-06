بإجمالي 12 مليون دينار توقيع 7 مشاريع جديدة في طبرق

أخبار ليبيا 24-خاص

وقع صباح اليوم الأربعاء وزير الحكم المحلي في الحكومة الليبية المؤقتة عادل الزايدي عدد 7 مشاريع جديدة في بلدية طبرق.

وشهدت قاعة الاجتماعات ببلدية طبرق حفل توقيع 7 مشاريع جديدة بحضور رئيس وأعضاء المجلس ووكيل ديوان البلدية والنائب الصالحين عبدالنبي ومكتب المشروعات والمقاولين المنفذين لهذه المشروعات.

وتم التوقيع على رصف طريق المثلث إلى جزيرة شهداء البوستر والطريق الفرعي أمام مكتب الخطوط وطريق سوق النسر ومدرسة شهداء الناظورة وطريق سوق العجاج وطريق باب درنة أمريرة والصرف الصحي بحي باب درنة.

وسوف يشرع المقاولين في البدء في هذه المشاريع إعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأكد المجلس التسييري بأن هذه المشاريع ستحل الكثير من المختنقات داخل المدينة ويبلغ المبلغ الإجمالي لهذه المشاريع 12 مليون دينار.

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