تحذير إيطالي من “التدخل الروسي” في حرب ليبيا

عبّر برلمانيون إيطاليون عن قلقهم من المشاركة النشطة للمقاتلين الروس في القتال الدائر داخل ليبيا، وذلك عقب تقرير نشرته “نيويورك تايمز” عن وصول 200 قناص روسي إلى ليبيا خلال الأشهر الستة الأخيرة.

وحذر أعضاء حركة خمس نجوم في لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ الإيطالي من تأثير هذا التدخل الروسي في الأزمة الليبية ومن احتمالية إضراره بمجهودات المصالحة، مُعتبرين أنه يُمثل تحولاً مقلقاً لمصير الصراع.

وكانت الصحيفة قد أشارت إلى أن القناصة الروس يرتبطون ارتباطا وثيقا بالكرملين، وأن تدخلهم في القتال الدائر داخل ليبيا، يُشبه التدخل الروسي في الحرب السورية، مبيّنة أنهم ينتمون إلى مجموعة فاجنر، الشركة الخاصة المرتبطة بالكرملين والتي قادت أيضًا تدخل روسيا في سوريا، وفقًا لما أكده ثلاثة مسؤولين ليبيين وخمسة دبلوماسيين غربيين يتعقبون الحرب عن كثب.

وأكد البرلمانيون أنه “لم يعد ممكنا الوقوف بصمت لمشاهدة قوى عالمية وإقليمية تتدخل على مرأى من الجميع في صراع يزعزع استقرار بلد له أهمية استراتيجية قصوى بالنسبة لإيطاليا”، بحسب ما نقلته وكالة آكي الإيطالية.

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