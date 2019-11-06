الثني يأذن ببدء الانتخابات البلدية خلال أيام

أعلنت الحكومة الموقتة اليوم الأربعاء أن رئيسها عبد الله الثني وافق على أن تبدأ اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية مباشرة مهامها بالشروع في انتخابات أول بلدية خلال الأيام القليلة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة مع رئيس اللجنة المركزية للانتخابات جمال عبد الشفيع، ومقرر اللجنة السيد عبد العزيز محمود، وبحضور مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء الطاهر محمد، حسب صفحة الحكومة الموقتة بموقع «فيسبوك».

كما منح الثني للجنة لتدشين الموقع الإلكتروني الخاص بها، ومنصاتها الإعلامية المختلفة للبدء في العملية الانتخابية، متعهدا بـ«توفير كافة المواد الانتخابية ونواقص اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لإتمام هذا الاستحقاق على أكمل وجه».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا