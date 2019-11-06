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الصحة العالمية تحذر من تزايد إصابات السل بليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت منظمة الصحة العالمية ،عن إجراء فرقها للطوارئ أكثر من 200 عملية جراحية رئيسة بليبيا الأسبوعين الأخيرين ،وذلك بالتعاون مع بعثتي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في ليبيا ووزارة التنمية الدولية البريطانية.
وقالت المنظمة ،إن عملياتها الجراحية أجرتها في مناطق متفرقة من البلاد بأكتوبر الماضي داخل 24 منشأة صحية ،حيث أجرت أيضا 163 عملية جراحية بسيطة إلى جانب 4574 استشارة طبية.
وحذرت الصحة العالمية من تزايد في إصابات السل ،كما توقعت تضاعف العدد بحلول نهاية عام 2019، لافتة إلى احتياجها 1.7 مليون دولار لشراء المعدات والأدوية الأساسية، وتدريب الأطباء والممرضات على تشخيص مرضى السل وعلاجه ،لافتة إلى تشخيص 250 مهاجرا أصيبوا بالمرض في عام 2018.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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