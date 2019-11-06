الساعدي: كل من يؤيد حفتر عليه وضع نفسه مكان العائلات التي تتضرر من العدوان 

ليبيا – طالب المسؤول الشرعي بالجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة وعضو دار الإفتاء في طرابلس الموالي لحكومة الوفاق سامي الساعدي السلطة الشرعية بضرورة توفير الكفاية من المال العام لكل مواطن وسكن ومرتبات بالإضافة لاحتياجاته الضرورية.

الساعدي المقرب من مجالس الشورى الارهابية وتنظيم أنصار الشريعة المتطرف أشار خلال استضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” أمس الأربعاء إلى أنه كل من يؤيد القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر عليهم وضع أنفسهم مكان العائلات التي تتضرر من ماوصفه بـ”العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) نتيجة قصف منازلهم وقتل أطفالهم حسب قوله.

وتابع قائلاً:” إنه على السلطة مراعاة مصالح المسلمين في دينهم ودنياهم باب الإستثمار مفتوح أمامك والمهم أن لا يكون في شيء محرم وأن يكون بالعقود الشرعية المعروفة كالمضاربات والشركات والأسهم وما إلى ذلك من التجارات والكسب والاستثمار هذا من مصالح المسلمين التي يجب على السلطة الشرعية مراعاتها”.

كما يرى أن بعض الأنظمة لم تأخذ من الشريعة خلال العقود الماضية سوى حكمان هما حد الحرابة وقانون الزكاة لأنه من خلاله تأخذ الأموال والآخر قتل المعارضين بتهمة الحرابة وبالمقابل يبقى المجرمين والعصابات تصول وتجول في البلاد وفقاً لتعبيره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية