الحويج :اتفاقية الهجرة مع إيطاليا وقعّها متواطئون مع المهربين

اعتبر وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة عبد الهادي إبراهيم الحويج ،أن مذكرة التفاهم الإيطالية الليبية حول الهجرة “لا قيمة لها”، كونها “وُقّعت مع حكومة طرابلس ،بدعم ميليشيات تبيع المهاجرين إلى المتاجرين بالبشر”.

وقال الحويج في مقابلة مع وكالة آكي الإيطالية إن المشكلة تكمن في طرابلس، فالميليشيات المرتبطة بحكومة السرّاج هي التي تبيع المهاجرين لمهربي البشر”، وأن “إيطاليا تقيم علاقاتها مع هذه الحكومة. لا أعلم ما السبب”. ولفت الى أنه “لا يمكن لمن يتسبب بالهجرة أن يكون جزءًا من الحل، والميليشيات التي يدعمها السرّاج تكسب كثيراً من المال من بيع المهاجرين وبالتالي تريد إبقاء البلاد غير مستقرة”.

و أضاف الحويج “لوقف الهجرة، يجب استثمار ما يتم إنفاقه على قوارب الهجرة في مشروعات تنفذ في إفريقيا لتهيئة ظروف لا تدفع الشباب إلى الفرار من بلدانهم”. ثم وجه الدعوة “لزيارة بنغازي، حيث يندهش المرء حين يرى بنفسه مدى هدوء الوضع، كيف أن هناك عمل، مدارس، مستشفيات، مساجد وكنائس يصلي الناس فيها”، وحيث “نقوم بإعادة إنشاء الطرق وبناء المباني وحيث يعم الاستقرار”.

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