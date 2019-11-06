السفير الإيطالي لـ السراج: نأمل أن يسفر مؤتمر برلين عن توافق بين الدول الإقليمية والدولية

ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الأربعاء بمقر المجلس في العاصمة طرابلس السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني.

اللقاء بحث وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس الرئاسي مستجدات الأوضاع في ليبيا وتداعيات ما وصفه السراج بـ “العدوان الذي يستهدف طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وجدد السفير الإيطالي موقف بلاده الرافض لما وصفه بحسب مكتب السراج الاعلامي بـ “العدوان” وما نتج عنه من تهديد لحياة المدنيين، آملاً أن يسفر مؤتمر برلين المزمع عقده لبحث الأزمة الليبية عن توافق بين الدول الإقليمية والدولية حول حل ينهي مايجري ويعيد الاستقرار إلى البلاد.



من جهة أخرى بحث اللقاء عدد من ملفات التعاون الثنائي المشترك ومن بينها ملف الهجرة غير الشرعية حيث نوّه السفير الإيطالي بفعالية التنسيق المشترك في مواجهة هذه الظاهرة ومكافحة الاتجار بالبشر.

وأشاد بما يقوم به خفر السواحل الليبي من عمليات انقاذ للمهاجرين غير الشرعيين في عرض البحر والتصدي للمهربين.

من جانبه ثمّن رئيس المجلس الرئاسي ما تقدمه إيطاليا من دعم لخفر السواحل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية