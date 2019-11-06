الفيتوري : السراج رفض التدخل لحماية الشركة من المليشيات خوفا على منصبه

قال رئيس فرع شركة الخطوط الجوية الأفريقية بالمنطقة الشرقية، سراج الفيتوري، إن انقسام الشركة بدأ عام ألفين وستة عشر، عندما تدخلت المليشيات والمجموعات المسلحة بشكل صريح في عمل شركة الخطوط الأفريقة.

وأضاف الفيتوري في تصريح أمس لقناتنا، أن محاولات المصالحة داخل مجلس الإدارة لم تنجح، لأن المليشيات هي التي كانت وماتزال الأقوى في طرابلس.

هذا كما أكد الفيتوري أنه قد تم سابقا الاتصال برئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، لحماية الشركة من المليشيات، لكن رده كان أن تدخله في هذه المسألة سيكلفه منصبه.

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