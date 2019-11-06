السراج يجتمع مع الفريق الوطني لمكافحة الإرهاب

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني (القائد الأعلى للجيش الليبي) فائز السراج، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعا مع الفريق الوطني لمكافحة الإرهاب، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن الاجتماع جرى خلاله «مراجعة وتقييم الإجراءات المتخذة لدعم المناطق العسكرية، والخطط الموضوعة لمنع استغلال التنظيمات الإرهابية للوضع الاستثنائي الحالي الناتج عن الاعتداء الغاشم على العاصمة طرابلس».

وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن الاجتماع تطرق أيضا لمناقشة «العمل من خلال استراتيجية شاملة تتضمن تطوير التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة، وعمليات الرصد والملاحقة والاستهداف لفلول التنظيمات الإرهابية».

وأوضح أن الفريق الوطني لمكافحة الإرهاب يضم ممثلين عن قطاعات متعددة من المنظومة الأمنية والعسكرية، من بينها قوة مكافحة الإرهاب والاستخبارات العسكرية، والمخابرات العامة، والأمن الداخلي، ومكتب النائب العام، والحرس الرئاسي، وحرس الحدود، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، والشرطة الجنائية الدولية.

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