الضراط والمعلول يبحثان مع السفيرة الفرنسية الأوضاع في ليبيا

ليبيا – بحث العضو المقاطع لمجلس النواب عن مدينة مصراتة ورئيس مكتب دعم السياسات العامة لرئيس المجلس الرئاسي محمد الضراط والقائم بأعمال السفارة الليبية بتونس محمد المعلول مع السفيرة الفرنسية بليبيا بياتريس دوهلين الوضع الراهن في ليبيا.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي للسفارة الليبية في تونس الأوضاع نتيجة الحرب على العاصمة طرابلس ورؤية فرنسا وتحضيراتها لمؤتمر برلين الخاص بليبيا.

يشار إلى أن المعلول قد عقد هذا الاجتماع مع السفيرة الفرنسية رغم صدور قرار من الرقابة الادارية بشأن تجاوز فترة عمله القانونية كسفير ليبيا في تونس.

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