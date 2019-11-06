اللواء بورقعة: قطر وتركيا تستفيدان من الانفلات الأمني بمناطقنا الحدودية لتهريب السلاح

ليبيا – قال آمر منطقة طبرق العسكرية ورئيس الغرفة الأمنية المشتركة اللواء هاشم بورقعة إن قطر وتركيا تستفيدان من الفراغ والانفلات الأمني في المناطق الحدودية الليبية في تهريب السلاح والاتجار بالبشر.

بورقعة أوضح في تصريح خاص لموقع “العين الإخبارية” أمس الثلاثاء أن الانفلات الأمني في المناطق الحدودية تستغله هاتين الدولتين لتهريب السلاح عن طريق الدروب الصحراوية.

وأَضاف:” هاتين الدولتين تقوم بتهريب الإرهابيين والمهاجرين غير الشرعيين بالتعاون مع عناصر محلية من ذوي النفوس الضعيفة”، لافتاً إلى أن الاتجار بالبشر يؤدي إلى انتشار ظاهرة الإرهاب ويساعد على نمائها.

كما أشار إلى أن أغلب الذين يدخلون البلاد خلسة عبر الدروب الصحراوية القريبة من معبر آمساعد الحدودي والجغبوب مطلوبون على ذمة قضايا مختلفة إضافة إلى أنهم هدف سهل للتنظيمات الإرهابية التي تجد فيهم عقولا جاهزة للاستقطاب.

آمر منطقة طبرق العسكرية لفت أن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر كان قد أصدر تعليماته بضرورة الحد النهائي من ظواهر الاتجار بالبشر والجرائم المنظمة.

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