جينتلوني يدافع عن اتفاق الهجرة الذي وقعته إيطاليا مع المجلس الرئاسي

ليبيا – أكد رئيس الوزراء الإيطالي السابق باولو جنتيلوني أن إتفاق الهجرة الذي وقعته إيطاليا مع المجلس الرئاسي لم يكن خطأ، مبديا انفتاحه على تعديل ومراجعة هذا الاتفاق.

جينتيلوني وفي تصريحات تليفزيونية وفقاً لما أوردته وكالة “نوفا” الإيطالية اليوم الأربعاء، قال:”مذكرة الهجرة مع ليبيا لم تكن خطأ ،لكن اليوم هناك شروط لمراجعة هذا الاتفاق إنه ممكن”.

يُشار إلى أن حكومة جينتيلوني السابقة وقعت مع حكومة الوفاق على مذكرة تفاهم لدعم مراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية وعمليات التهريب والتي تجددت بصورة تلقائية في الثاني من نوفمبر الماضي.

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