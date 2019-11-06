صهد لـ عبدالجليل: تصريحاتك مزايدة ودعاوى فارغة تصب في إطار الحرب النفسية لمؤازرة حفتر

ليبيا – أعتبر عضو مجلس الدولة إبراهيم صهد تصريحات رئيس المجلس الإنتقالي السابق مصطفى عبدالجليل الأخيرة بمثابة مزايدة ودعاوى فارغة،قائلاً:” أنت لست متحدثا باسم ملكنا الصالح الطيب سيدي إدريس طيب الله ثراه”.

صهد حمّل في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”أمس الثلاثاء عبدالجليل وزر ما وصفها بـ”ادعاءات كاذبة” تصب في إطار الحرب النفسية لمؤازرة حروب “مجرم الحرب” حفتر (القائد العام للقوات المسلحة” التي زعم أنها حصدت أرواح الليبيين وهجرتهم من بيوتهم ومدنهم وتركت عشرات الٱلاف معاقين وزرعت الأحقاد والبغض والكراهية ومزقت النسيج الاجتماعي.

وأضاف صهد:” أقوالك محاولة بائسة يائسة خبيثة في إطار حرب نفسية مفضوحة تتجنى فيها علي سيدي إدريس مؤازرة لمن انقلب علي حكمه كانت خطاياك التي ارتكبتها في حق ثورتنا تحسب على أنها سذاجة ودروشة وتغتفر لك على هذا الأساس لكن واضح أن السذاجة بريئة”.

عضو مجلس الدولة طالب رئيس المجلس الإنتقالي السابق بالتوقف عن المغالطات وأن يمارس “خطاياه” بعيدا عن الملك إدريس، مختتماً منشوره بالقول:” فأنت لا تعرفه ولا تنتمي إليه”.

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