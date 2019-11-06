السفير الجزائري لـ سيالة: نرفض التدخل الخارجي بالشأن الليبي

ليبيا – إستقبل وزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة أمس الثلاثاء السفير عبد القادر حجازي لتسليم نسخة من أوراق إعتماده سفيراً لجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية في ليبيا.

سيالة رحب وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة بالسفير عبدالقادر حجازي، مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط البلدين.

ومن جانبه أكد السفير على رفض الجزائر التدخل الخارجي في الشأن الليبي، مشيراً إلى أنه لديه ثقة بأن الليبيين قادرون على الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد.

ولفت الى حرص بلاده على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، معبراً عن تطلعه للعمل من أجل تنمية وتطوير علاقات التعاون الثنائي في شتى المجالات بما يخدم مصالح الشعبين.



يذكر أن السفير عبدالقادر حجازي شغل مناصب القائم بالأعمال بالسفارة الجزائرية بطرابلس سنة 2005 إلى 2008 .

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