أمن شحات تبحث تشكيل غرفة طوارئ لمواجهة الأحوال الجوية

أكد مساعد الشؤون العامة بمديرية أمن شحات، العقيد عزالدين المجدوب، أن المديرية تبحث تشكيل غرفة طوارئ بالتعاون مع مختلف المؤسسات والأجهزة في البلدية، لإزالة أي مختنقات قد تطرأ خلال الأيام القادمة، نتيجة للتقلبات الجوية وسوء حالة الطقس.

وأكد المجدوب أن الغرفة ستكون على أهبة الاستعداد للاستجابة لأي نداءات عاجلة من المواطنين من مختلف الأحياء والشوارع في حال تساقط الأمطار بشكل مكثف أو إغلاق الشوارع أو توقف الحركة المرورية، والتي ستشمل جهاز الإسعاف والطوارئ، وشركة الكهرباء، وشركة المياه، بالإضافة إلى باقي الأجهزة الأمنية بالبلدية .

من جانبه ثمن مدير أمن شحات، العميد محمد فرج، المجهودات التي بذلتها هذه الأجهزة رفقة رجال الأمن خلال الفترة الماضية لحل المختنقات بالبلدية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا