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الثني يأذن للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بمباشرة مهامها خلال الأيام القادمة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – عقد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الثلاثاء إجتماعاً مع رئيس اللجنة المركزية للانتخابات جمال عبد الشفيع علي ومقرر اللجنة عبد العزيز محمود بحضور مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء الطاهر محمد.

الثني أذن بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية مباشرة مهامها بالشروع في انتخابات أول بلدية خلال الأيام القليلة القادمة.

وتعهد الثني بتوفير كافة المواد الانتخابية ونواقص اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لإتمام هذا الاستحقاق على أكمل وجه.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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