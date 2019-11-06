عميد بلدية صبراتة: الاتفاق مع الحكومة الموقتة لتنفيذ مشروعات بـ10 ملايين دينار

أعلن عميد بلدية صبراتة، مفتاح البريشني، الاتفاق مع الحكومة الموقتة على تنفيذ مشروعات خدمية في المدينة بقيمة عشرة ملايين دينار، مشيرا إلى تلقيه وعودا بتوفير وظائف للباحثين عن العمل بالمدينة.

وقال البريشني إنه بالتواصل مع الحكومة الموقتة وبالاجتماع مع مسؤولي وزارتها تم الاتفاق على تنفيذ مشروعات بقيمة عشرة ملايين دينار، وإحالة هذه المشروعات إلى رئيس الحكومة، الذي وافق عليها وأحيلت إلى لجنة العطاء بمجلس الوزراء، وذلك في فيديو نشرته صفحة المجلس البلدي صبراتة على موقع «فيسبوك».

وأضاف: «ننتظر إصدار التكاليف إلى الشركات من قبل رئاسة الوزراء لتنفيذ المشروعات، ونحتاج إلى صيانة المؤسسات التعليمية والصحية وتنفيذ طريق خدمي حتى يخفف الضغط على الطريق الساحلي، ولإعطاء فرصة للمتجهين ناحية المستشفى والبحر لاستخدام هذا الطريق الجديد». ونبه بأنه يجري الإعداد لصيانة مبنى البحث الجنائي وصيانة معدات الصرف الصحي، بينما لا تزال البلدية بانتظار اتخاذ الإجراءات الخاصة بصيانة مستشفى صبراتة التعليمي.

وفي ما يتعلق بالباحثين عن العمل، قال عميد البلدية إن هناك لجنة لتوزيعهم على البلديات المختلفة التي تتبع الحكومة الموقتة، على أن يتم إصدار قرار بشأنهم بنهاية العام الجاري بناء على موافقة من مجلس الوزراء.

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