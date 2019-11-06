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الحاسي يُشيد بخطط مجلس أصحاب الأعمال الليبيين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي تطوير القطاع خلال اجتماع موسع عقد صباح اليوم الأربعاء مع مسؤولي مجلس أصحاب الأعمال الليبيين في مدينة بنغازي.

وأشاد الحاسي بخطط مجلس أصحاب الأعمال فيما يتعلق بتطوير الاقتصاد الوطني وتنفيذ المشاريع الاستثمارية واصفا الأمر بأنه دفعة للاقتصاد المحلي.

وشدد رئيس هيئة الرقابة الإدارية في الوقت ذاته على أهمية تأسيس حاضنة أعمال من شأنها دعم أفكار الشباب الاستثمارية لتعزيز التنمية المكانية.

وتعكف هيئة الرقابة الإدارية على متابعة أعمال ونشاطات المؤسسات العاملة في إطار تحسين الأداء والحد من عمليات الفساد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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