الحاسي يُشيد بخطط مجلس أصحاب الأعمال الليبيين

بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي تطوير القطاع خلال اجتماع موسع عقد صباح اليوم الأربعاء مع مسؤولي مجلس أصحاب الأعمال الليبيين في مدينة بنغازي.

وأشاد الحاسي بخطط مجلس أصحاب الأعمال فيما يتعلق بتطوير الاقتصاد الوطني وتنفيذ المشاريع الاستثمارية واصفا الأمر بأنه دفعة للاقتصاد المحلي.

وشدد رئيس هيئة الرقابة الإدارية في الوقت ذاته على أهمية تأسيس حاضنة أعمال من شأنها دعم أفكار الشباب الاستثمارية لتعزيز التنمية المكانية.

وتعكف هيئة الرقابة الإدارية على متابعة أعمال ونشاطات المؤسسات العاملة في إطار تحسين الأداء والحد من عمليات الفساد.

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