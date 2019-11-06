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السراج يبحث سبل مكافحة الإرهاب

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأربعاء، مع فريق مكافحة الإرهاب، الذي يضم ممثلين عن قطاعات متعددة من المنظومة الأمنية والعسكرية، من بينها قوة مكافحة الإرهاب والاستخبارات العسكرية، والمخابرات العامة، والأمن الداخلي، ومكتب النائب العام، والحرس الرئاسي، وحرس الحدود، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، والشرطة الجنائية الدولية.
وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء، أن الاجتماع جرى خلال مراجعة وتقييم الإجراءات المتخذة لدعم المناطق العسكرية، والخطط الموضوعة لمنع استغلال التنظيمات الإرهابية للوضع الاستثنائي الحالي في العاصمة طرابلس، والعمل من خلال استراتيجية شاملة تتضمن تطوير التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة، وعمليات الرصد والملاحقة والاستهداف لفلول التنظيمات الإرهابية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • انتم اصل الارهاب شوية كلاب كان لازم يحضر معاكم المارشال الصادق الغريانى وصلاح بادى ان كان سليم وغنيوة والبقرة والمعزة والفار والصندوق وغير من امراء الارهاب اما هؤلاء فدمى تحت تصرف المليشيات الارهابية لاقيمة لها وكنت اتمنى من نسور الجو قصف وكر هؤلاء الارهابيين

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