السفير الإيطالي يُعلّق على “مؤتمر برلين”

أعرب السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني، عن أمله في أن يسفر “مؤتمر برلين” المزمع عقده لبحث الأزمة الليبية عن توافق بين الدول الإقليمية والدولية حول حل ينهي الحرب في ليبيا ويعيد الاستقرار إلى البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، والسفير الإيطالي، بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس، الأربعاء.

ووفق بيان لمكتب السراج الإعلامي، فقد بحث اللقاء مستجدات الأوضاع في ليبيا، وتداعيات الاشتباكات المسلحة في ضواحي طرابلس، والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وتناول اللقاء عددا من ملفات التعاون الثنائي المشترك ومن بينها ملف الهجرة غير القانونية، حيث أشار السفير إلى فعالية التنسيق المشترك في مواجهة هذه الظاهرة ومكافحة الاتجار بالبشر، مشيداً بما يقوم به خفر السواحل الليبي من عمليات إنقاذ للمهاجرين في البحر والتصدي للمهربين، من جانبه ثمن السراج ما تقدمه إيطاليا من دعم لخفر السواحل.

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