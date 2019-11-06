اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية تباشر مهامها خلال أيام

من المنتظر أن تباشر اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية ،خلال الأيام القليلة القادمة ،مهامها ،بالشروع في انتخابات أول بلدية ،و تدشين موقعها الالكتروني و منصاتها الاعلامية المختلفة للبدء في العملية الانتخابية.

وقد تعهّد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني ،خلال لقاءه ،ظهر اليوم ،بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة ،مع رئيس اللجنة المركزية للانتخابات جمال عبد الشفيع علي ،على توفير كافة المواد الانتخابية ونواقص اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لإتمام هذا الاستحقاق على أكمل وجه.

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