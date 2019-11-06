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السراج والمشري يبحثان الوضع الميداني وملف النازحين والعملية السياسية

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن اللقاء يأتي «في إطار التنسيق والتشاور» بين المشري والسراج، وتناول تطورات الوضع الميداني في محاور القتال وملف النازحين، والرؤية المشتركة تجاه العملية السياسية.

وأضاف المكتب الإعلامي أن كلًا من رئيس المجلس الرئاسي ورئيس المجلس الأعلى للدولة جددا خلال اللقاء «التأكيد على ضرورة دحر العدوان، والعمل على تسخير جميع الإمكانات للوصول إلى هذا الهدف».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • واهم مادار فى المباحثات كيفية تلميع بيضان السراج اقترح عليه المشرى ان يكون بقرارات المجلس الاعمى للدولة الخرفانية ولكن السراج طلب اضافة قرارات مجلس نوان طرابلس الموزوى وطلب احظار موزه شرعية لتكون لبوسا شرجيا مع مسح المؤخرة بقرارت مجلس النوام وهذا وقد اتفق الحماران على التلميع المشترك لمؤخرة موزة ونيل شرف تلميع كل واحد منهم لفردة من بزازها ورفعت الجلسة على ان تعود للانعقاد فى سجن ابوسليم

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  • حمار وتيس تفتكر ها يتكلموا فيه حذر فزر واحد بيقول كيف الهروب باكبر قدر من اموال الشعب قبل دخول الجيش الوطنى لقلب العاصمة والمشرى اقترح ان يشترى السراج غقارات فى لندن ويستمتع بالشيكولاته اما عصابة المشرى فتحتاج للهرب لاسطنبول عند خليفتها المهبول

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