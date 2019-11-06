دبلوماسي ليبي يبحث عودة الشركات الكرواتية إلى ليبيا

استقبل وزير الشؤون الخارجية والأوروبية بجمهورية كرواتيا غوردان غرليتش رادمان، أمس الثلاثاء، القائم بالأعمال بالسفارة الليبية في زاغرب راشد أبو غفة.

وتناول اللقاء، مناقشة أوجه التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أعرب الطرفان عن رغبتهما في تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات كثيرة ذات اهتمام مشترك خاصة في القطاعات الاقتصادية.

وأشار القائم بالأعمال إلى أن الشركات الكرواتية تتمتع بسمعة جيدة في ليبيا وحان الوقت لعودتها للعمل في ليبيا.

من ناحيته، شكر الوزير الكرواتي القائم بالأعمال على التعاون الممتاز خلال فترة إقامته في جمهورية كرواتيا.

وفي سياق متصل، استقبل أبو غفة -بمناسبة انتهاء فترة عمله بكرواتيا-كل من سباستيان روغاتش، مستشار رئيسة جمهورية كرواتيا السياسة الخارجية والأوروبية، وفيتسي سكراتشيتش، مساعد وزير الخارجية الكرواتي ومدير إدارة الشؤون السياسية، وفينكو ليوبيتشيتش، مدير إدارة الشؤون القنصلية بالخارجية الكرواتية، وكريشيمير ميكوليتش، مدير إدارة الأجانب والتأشيرات بالخارجية الكرواتية، وإيميليا فوتشينيتش مارغيتا، مديرة المراسم الدبلوماسية بالخارجية الكرواتية.

أكد المسؤولون الكروات، خلال هذه اللقاءات على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين وبحث سبل تطويرها مؤكدين حرصهم على دعم الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا.

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