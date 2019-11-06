خلال كلمتها بمجلس الأمن.. بنسودا تدين العنف في ليبيا

أعربت المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا، عن أدانتها كل أعمال العنف غير القانونية في ليبيا التي أسفرت عن خسائر في الأرواح.

وقالت بنسودا في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي، ” يجب أن ألاحظ وجود مخاوف خطيرة من تصاعد العنف في ليبيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير. يجب وقف هذا الاتجاه”،

وأضافت، “يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته تجاه تدهور الأوضاع في ليبيا وبذل المزيد من الجهود لمساعدة السلطات الليبية على تحقيق الاستقرار في البلاد ووضع حد لدوامة العنف وحالة الإفلات من العقاب”، مشيرة إلى أن الإفلات من العقاب يمثل عقبة وتهديدًا للاستقرار في ليبيا.

وأكدت بنسودا، أن مكتبها يواصل جمع الأدلة والحقائق حول الجرائم المرتكبة في ليبيا.

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