رئيس الحكومة المؤقتة يأذن بالشروع في انتخابات المجالس البلدية

أذن رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، اليوم، للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، بمباشرة مهامها بالشروع في انتخابات أول بلدية خلال الأيام القليلة القادمة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده في ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة، مع رئيس اللجنة المركزية للانتخابات، جمال عبد الشفيع، ومقرر اللجنة، عبد العزيز محمود، حيث منح الثني الإذن للجنة بتدشين موقعها الإلكتروني، ومنصاتها الإعلامية المختلفة، للبدء في العملية الانتخابية، متعهدا بتوفير كافة المواد الانتخابية، ونواقص اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، لإتمام هذا الاستحقاق على أكمل وجه.

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