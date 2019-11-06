إبرام عقود لتنفيذ عدد من المشاريع في مدينة طبرق

عقد وزير الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة، عادل الزايدي، مع رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق، بحضور كل من عضو مجلس النواب، الصالحين عبدالنبي، ووكيل ديوان البلدية، ومدير مكتب المشروعات، وعدد من مديري الإدارات والمقاولين، عقدوا اجتماعا تم فيه التوقيع على عدد من المشاريع.

مراسل قناة ليبيا في المدينة أكد أن المشاريع التي تم التوقيع عليها تمثلت في رصف وصيانة الطريق المزدوج من بوابة المثلث، حتى جزيرة شهداء البوستر، وفتح طريق فرعي أمام مبنى الخطوط، ورصف طريق سوق النسر، واستكمال مدرسة شهداء الناظورة، ورصف طريق سوق العجاج، ورصف طريق باب درنة امريرة، وبدء أعمال الصرف الصحي في حي باب درنة.

هذا وتبلغ قيمة هذه المشاريع التي ستبدأ الشركات المنفذة تنفيذها اعتبارا من اليوم اثني عشر مليون دينار ليبي.

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