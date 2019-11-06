المشري يزور محاور القتال بعين زارة وتاجوراء

أخبار ليبيا 24 – خاص

قام رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، بزيارة عدد من محاور القتال التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، بتاجوراء وعين زارة، للوقوف على سير العمليات العسكرية.

ورافق المشري، بحسب بيان مقتضب للاستشاري أعضاء من لجنة الطوارئ في المجلس، في الزيارة الميدانية التي استهدفت الوقوف على سير العمليات العسكرية الجارية لصد العدوان وبحث سبل تقديم كافة الدعم اللازم لدحره، على حد وصف البيان.

يشار إلى أن القائد العام المشير خليفة حفتر أعلن في الرابع من أبريل انطلاق عملية “طوفان الكرامة” لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات والجماعات المسلحة.

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